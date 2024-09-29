Успасских не может ответить на вопрос, кто виноват в войне в Украине: у него нет всей информации

В интервью на Delfi на вопрос, почему он решил вернуться в политику, Успасских сказал, что на это подействовала ситуация в Партии труда.
„Я вернулся потому, что бывшее руководство сбежало и оставило тонущий корабль. Так не поступают. Представьте себе, что какой-нибудь премьер-министр или спикер или президент берет и убегает из страны. Нет, все время проводят выборы, собрания, передают власть и т.д. Так делают в цивилизованном мире.
Эти руководители не смогли, не захотели или намеренно решили развались партию. Поэтому меня пригласили патриоты Партии труда, стали спрашивать, что им сейчас делать. Я согласился стать временным руководителем, сразу попросил полномочия для переговоров с другими, чтобы было объединение, обновление, чтобы наши ряды увеличились. Так появилась Мирная коалиция“, – сказал Успасских.
Delfi напоминает, что в состав Мирной коалиции входят Литовская христианско-демократическая партия и Жемайтийская партия, а также команда Валдаса Туткуса.
„Объединились четыре команды, немало неплохих людей. Я надеюсь, что там появится какой-то лидер, который сможет отпустить меня на пенсию и возглавить партию“, – сказал он.
На вопрос, почему он вернулся, если уже заявлял о завершении политической карьеры, Успасских напомнил об Ингриде Шимоните и ее обещании уйти во время этого срока полномочия.
„Но потом она сказала, что погорячилась. У меня такого не было. Когда была такая ситуация, я принял подобное решение. Сейчас я принимаю такое решение. Жизнь идет, меняется. Никто ведь не знал, что будет война в Украине, что нам потребуется не 2%, а 4% ВВО на оборону. Все время надо действовать исходя из конкретной ситуации, так поступаю и я“, – объяснил собеседник.
На выборы он идет как подозреваемый. Расследование проводит Служба расследования финансовых преступлений (СРФП), его подозревают в незаконном присвоении 500 000 евро. Не пытается ли Успасских, идя в парламент, получить неприкосновенность?
„Это ваша искаженная позиция, потому что вы не углубляетесь в этот вопрос. Мне не нужна неприкосновенность. И вы увидите, что так и будет. После шумихи, которая была поднята, я полгода никому не был нужен“, – сказал он и заметил, что он понадобился, когда стал лидером Мирной коалиции.
Он повторил, что подозрения - это не обвинения и не осуждение.
„Я точно знаю, что такие подозрения можно предъявить всем парламентариям, тогда они поймут – не доказали, все хорошо. Сейчас Успасских очень всех интересует, он сильный лидер, его боялись“, – сказал собеседник.
На вопрос, точно ли он обменом не получил 500 000 евро, он призвал взглянуть на его декларацию доходов.
„У меня есть 10 млн. евро наличными, есть две компании, у которых есть еще около 100 млн.Уважаемые, о каких обманах вы говорите? Эта сумма для меня - мелочь, чаевые“, – сказал он.
На вопрос, какие ценности объединяют Мирную коалицию, Успасских отметил: „Ценность - это мир. Об этом говорит наше название. И мы следуем этому пути. Наш девиз - с нами будет мир, порядок и хорошо оплачиваемая работа. Поэтому и мир“.
На замечание, что Литва ни с кем не воюет, Успасских заговорил о постоянном упоминании об опасности и последствиях этого.
„За исключением международных отношений за пределами Литвы, а наши власти говорят об этом каждый день, что это опасность, но тут раскалывают общество. Когда разжигают эту рознь журналисты, власти. Особенно против нелитовцев, которые давно пустили здесь корни. Таких, как я“, – сказал лидер коалиции.
На вопрос, принадлежит ли его бизнес в России его детям, он ответил: „Дети у меня есть. А что, у детей не может быть бизнеса? У меня дети американцы, у сына есть бизнес в России, в Дубае и в Америке. Никто ему не мешает в этом“.
Лидер Партии труда отрицает, что не хочет говорить о войне в Украине. На вопрос, кому принадлежит Крым, Усласских ответил: „А чья Литва?“.
„Литва принадлежит жителям Литвы. <...> Поэтому я и говорю, что Крым принадлежит жителям Крыма. И не надо смешивать такие вещи. И то, что одни передают Крым одним, а другие - другим, вы у жителей Крыма спросите - чей Крым, они ответят „наш“. Спросите, хотят ли они быть частью той или иной страны, хотела ли Литва быть частью СССР? Нет, проголосовали, отделили“, – сказал он.
Он заверил, что против аннексии Крыма, по поддерживает решение людей.
„Даже после референдума из Крыма уехали всего 5% людей, а 95% остались. Они жители Крыма“, – подчеркнул собеседник.
Он сказал, что не знает, кто виноват в войне в Украине.
„Я не знаю. Вам понятно, вы, может, все знаете, а я до конца не знаю. <...> Я не знаю, что думать и не могу занять какую-то сторону, потому что мне известна не вся информация“, – сказал Успасских.
Он напомнил, что был одним из первых политических лидеров, которые в феврале 2022 года осудили агрессию России против Украины.
„Я первым из всех лидеров политических партий Литвы сказал, что осуждаю агрессию против Украины. Другие заговорили через 3–5 дней, потому что увидели, что там происходят нехорошие дела, что у России не получается задуманное. Потому что это все перекрашенные коммунисты. <...>
А почему все это происходит, я не знаю. Если Россия чем-то была недовольна, должна была решать дипломатическим путем, да. <...> Я осудил агрессию, а кто виноват, может ответят через 50 или 100 лет. Вы ведь тоже, как и я, знаете не все“, – сказал Успасских.
Он заявил, что не считает, что Россия сейчас представляет угрозу Литве.
„Потому что никто не намерен нападать на Литву. Это первое, второе – она ослаблена. Третье – Литва является страной НАТО, Россия сама точно не начнет воевать против НАТО. Это нелогично. И последнее – если Россия начнет войну против Литвы, это значит, что против НАТО, а если против Литвы и НАТО, то начнется третья мировая война. А если она начнется, то и Бог не поможет, и 4 или 10% ВВП (на оборону)“, – сказал Успасских.