Усиливается контроль над калининградским транзитом, некоторые поезда будут сопровождать вертолеты

"Что касается самого алгоритма, то в первую очередь на поезд, который въехал в Литву, устанавливают специальное оборудование, которое позволяет следить за остановками поезда, какими-то нетипичными действиями, сейчас подключили полицию – быстрое реагирование. Это значит, что полиция в течение максимально короткого времени отреагирует и приедет", – сказала министр.

По ее словам, для этого увеличили мощности полицейских. "Кроме того, в определенных ситуациях будут поднимать вертолет. Сегодня мы обсудили и возможность сопровождения поездов вертолетами – это уже сейчас осуществляется, но мы договорились укрепить эту часть. Вертолеты сопровождали бы поезд во время всего транзитного переезда", – сказала Билотайте.

Она пояснила, что вертолеты будут сопровождать не все поезда, а выборочно, с учетом возможных рисков.

"Армия также до того, как поезд въезжает в Литву, оценивает, нет ли в нем военных или чего-то еще связанного с армией, только после этого поезд пропускают", – заметила министр.

Билотайте пояснила, что рассматривают разные сценарии поддержания безопасности.

"Ведомства готовы к сотрудничеству, мощности увеличены, мы думаем о дополнительных технических мерах: как я говорила, вертолеты, у нас есть около 150 камер. Думаем о покрытии камерами всего участка", – сказала министр.

Кроме того, она заметила, что обратятся в ЕК с просьбой выделить 24 млн. евро на укрепление транзита в Калининград. На эти деньги купят необходимое техническое оборудование, включая вертолеты.