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"Мы наблюдаем определенную модель, политически мотивированную модель", – так о наплыве нелегальных мигрантов в Литву сказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, находящаяся с визитом в Вильнюсе.
Ursula von der Leyen, Gitanas Nausėda
Ursula von der Leyen, Gitanas Nausėda
© LRPK / Robertas Dačkus

"Мы наблюдаем определенную модель, политически мотивированную модель. Еврокомиссия и Евросоюз с вами в этот сложный период. Я с президентом и премьер-министром говорила, что через Frontex мы окажем больше помощи, они уже здесь. Мы увеличим эту помощь", – обещала председатель ЕК.

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Она сказала, что помощь окажут и через бюро беженцев.

"Что касается финансовой помощи, то мы рассматриваем этот вопрос, для Литвы предусмотрена общая финансовая помощь из бюджета ЕС – 240 млн. евро. Однако это особенная ситуация, поэтому мы должны думать и о незапланированных, срочных фондах, которые в этом могут помочь", – сказала Урсула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что заботы и проблемы Литвы - это "заботы и проблемы" всей Европы.

"Я хочу ясно сказать об этом. В этот тяжелый период мы с вами", – сказала председатель ЕК.


Перед пресс-конференцией Урсула фон дер Ляйен встречалась с президентом Литвы Гитанасом Науседой и премьер-министром Ингридой Шимоните и обсудила новые вызовы нелегальной миграции.

Науседа акцентировал, что белорусский режим с помощью мигрантов пытается оказывать давление не только на Литву, но и на ЕС. Он подчеркнул, что совместными усилиями важно усилить контроль на восточной границе ЕС.

В ночь на пятницу в Литве были задержаны 150 нелегальных мигрантов – это почти в 3 раза больше, чем задерживали за сутки. В Литве оборудовано 835 мест для размещения мигрантов, 500 из них заняты.

Всего на данный момент в Литве задержали 822 нелегальных мигрантов – в 10 раз больше, чем за весь 2020 год.

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