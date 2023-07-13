Уоллес: у России нет сил затягивать войну и помешать Украине стать частью НАТО

"Я не думаю, что Россия может выбрать такой вариант. Возможно, они решат забаррикадироваться в Крыму, но сейчас, несмотря на то что говорят некоторые источники СМИ, Украина каждый день возвращает территории. Да, это может быть не тот марш, происходящий с той скоростью, которую некоторые представляли или планировали, но территории возвращаются каждый день, и каждый день имеет цену для россиян", - сказал Б. Уоллес на общественном форуме Вильнюсского саммита.
"И то, что мы увидели, когда Евгений Пригожин (глава группировки наемников "Вагнер" – ELTA) шел на Москву – у России мало военного резерва. Поэтому я не думаю, что Россия может позволить себе такую роскошь – занять оборонительную позицию и ждать. Она уже пробовала, в результате чего Украина медленно, но верно возвращает территории", - заверил он.
Впрочем, министр обороны Великобритании признает, что у России есть потенциал для долгой и затяжной войны, но сомнительно, что такие меры будут приняты. Также он напоминает, что Украина еще имеет неиспользованные резервы и постоянно получает поддержку почти из 50 стран.
"Я думаю, что Россия находится в таком положении, когда ее силы очень истощены. И да, у России есть свои масштабы, она может построить или попытаться восстановить свою промышленную базу, она может пополнить запасы, она может отправить на смерть больше молодых мужчин. Но я думаю, что мы можем быть более оптимистичными в этом аспекте", - сказал он.
"У Украины еще есть силы, она не использовала свои резервы, и они будут жизненно необходимы на следующем этапе", - добавил Б. Уоллес.