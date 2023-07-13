Уоллес: у России нет сил затягивать войну и помешать Украине стать частью НАТО

"Я думаю, что Россия находится в таком положении, когда ее силы очень истощены. И да, у России есть свои масштабы, она может построить или попытаться восстановить свою промышленную базу, она может пополнить запасы, она может отправить на смерть больше молодых мужчин. Но я думаю, что мы можем быть более оптимистичными в этом аспекте", - сказал он.

"У Украины еще есть силы, она не использовала свои резервы, и они будут жизненно необходимы на следующем этапе", - добавил Б. Уоллес.