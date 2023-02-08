Ультраправый депутат Бундестага, посетивший Сейм по приглашению Жемайтайтиса, на самом деле ехал в Беларусь

"Согласно поданному в Бундестаг заявлению, господин П. Бистрон в Литве собирался налаживать парламентские связи, встретиться с представителями гражданского общества. Однако, сделав несколько фотографий в Сейме и выпив кофе, он 16 ноября через Мядининкайский погранпост отправился в Беларусь, а в Литву вернулся через 3 дня", – пишет портал LRT.

В свою очередь Р. Жемайтайтис, оформивший П. Бистрону приглашение в Сейм, утверждает, что не знал о планах немецкого политика посетить Беларусь.

Есть подозрение, что в рамках этого визита немецкий парламентарий также мог побывать и в России.