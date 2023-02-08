aA
Ультраправый депутат Бундестага Петр Бистрон, посетивший Сейм Литвы по приглашению парламентария Ремигиюса Жемайтайтиса, в действительности негласно ехал в Беларусь, говорится в расследовании портала LRT.
Ультраправый депутат Бундестага, посетивший Сейм по приглашению Жемайтайтиса, на самом деле ехал в Беларусь
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Согласно поданному в Бундестаг заявлению, господин П. Бистрон в Литве собирался налаживать парламентские связи, встретиться с представителями гражданского общества. Однако, сделав несколько фотографий в Сейме и выпив кофе, он 16 ноября через Мядининкайский погранпост отправился в Беларусь, а в Литву вернулся через 3 дня", – пишет портал LRT.

В свою очередь Р. Жемайтайтис, оформивший П. Бистрону приглашение в Сейм, утверждает, что не знал о планах немецкого политика посетить Беларусь.

Есть подозрение, что в рамках этого визита немецкий парламентарий также мог побывать и в России.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Каждый час – по автобусу в Беларусь: не все литовские компании считают такие поездки рискованными

Каждый день из Литвы в Беларусь и назад ездят десятки...

Экс-глава МИД предупреждает ездящих в Беларусь литовцев: такое мышление – серьезная ошибка

На прошлой неделе сообщалось, что в Беларуси по...

TOP новостей

Влиятельный дипломат: почему кажется, что от России сегодня защитили бы Варшаву, а не Вильнюс?

Литовский дипломат, подписант акта о независимости...

Выяснилось, кто звонил Бартошявичюсу в Чили

7 февраля после того как спикер парламента Виктория...

Прогноз на февраль: что обещают синоптики

Согласно новым данным, прогнозируют, что февраль в...

Литовские натуралисты зафиксировали необычное животное: его легче увидеть в фильме

Природа не перестает удивлять. Натуралисты, кажется,...

Глава МИД Литвы ушел в отпуск, на внеочередной сессии он будет присутствовать

В среду министр иностранных дел Литвы Габриэлюс...