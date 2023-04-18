Премьер-министр, которая последние несколько лет защищает министра сельского хозяйства от критики оппозиции, упомянула об испытании, данном члену Правительства на состоявшемся в понедельник совещании консерваторов Сейма. Это подтвердили источники Elta во фракции Союза Отечества – Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ). По их словам, И. Шимоните дала понять, что если в процессе декларирования возникнут проблемы и министру не удастся обеспечить слаженность процесса, то К. Навицкасу придется уйти.

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На том же совещании членов парламентской фракции консерваторов было принято решение не поддерживать второй вотум недоверия, инициированный оппозицией К. Навицкасу.

Разговоры о решении И. Шимоните попрощаться с К. Навицкасом были и ранее

В начале апреля "Lietuvos rytas" писал, якобы премьер уже приняла решение о смене министра сельского хозяйства. Однако в Правительстве эту информацию назвали слухами. Более того, И. Шимоните подчеркнула, что прощаться с министром сельского хозяйства в то время, когда в области сельского хозяйства начинается декларация, было бы нерационально. Позже премьер-министр сказала это и другим журналистам.

Оппозиция собрала подписи для второго вотума недоверия К. Навицкасу

Призывы к изменению состава правительства со стороны политических оппонентов были адресованы премьер-министру с начала работы Кабинета министров правых. К. Навицкас, возглавляющий Министерство сельского хозяйства, является одной из главных мишеней оппозиции. Одну инициированную в отношении его вотум недоверия министр выстоял, а в последние недели оппозиция выработала еще одну процедуру вотума недоверия. В начале апреля парламентская оппозиция сообщила, что уже собрала необходимые подписи и согласовала текст вотума недоверия.

В документе вотума недоверия выражается "большая озабоченность критической ситуацией в сельскохозяйственном секторе", сомнения в способности К. Навицкаса контролировать ситуацию. В нем министру задается один вопрос, связанный с так называемым молочным кризисом.

В мае прошлого года 56 членов Сейма организовали первый вотум недоверия К. Навицкаса. Тогда член правительства ответил на 35 вопросов о давних проблемах литовского сельского хозяйства. Однако в тот раз снять К. Навицкаса с поста не удалось – вотум недоверия был отклонен голосами правящих после созыва внеочередного заседания Сейма.

Статутом Сейма предусмотрено, что вотум недоверия члену правительства может быть организован, если инициативу поддержали не менее 29 членов Сейма. Для того чтобы министр был отправлен в отставку, более половины членов Сейма должны выразить ему недоверие в ходе тайного голосования.

Декларация посевов продлится два месяца

В понедельник в Литве началась декларация сельскохозяйственных земель и посевов. Обрабатываемые сельскохозяйственные земельные участки земледельцы могут декларировать с 17 апреля до 20 июня, с опозданием – до 30 июня.