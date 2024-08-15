Украинский энергоэксперт: как обстрелы энергосистемы Украины дали шанс перестроить ее по образцу Дании

— Взять ситуацию накануне войны – в Украине было доступно около 37 ГВт мощностей, генерирующих в энергетике. При этом до начала войны пиковое потребление зимой составляло 25−26 Гвт. до того, как начались с октября 2022 года интенсивные обстрелы высоковольтной критической инфраструктуры, в том числе генерации. Плюс некоторые мощности были на оккупированных территориях или вблизи них. И в результате к зиме 2023–2024 годов мы пришли с 18 ГВт имеющихся мощностей. Конечно, во время войны потребление сократилось из-за уменьшения населения, из-за того, что многие заводы, предприятия были уничтожены. Зиму прошли очень сложно. Начиная с марта 2024 года было несколько массированных обстрелов, сфокусированных именно на генерации. Это привело к тому, что нам уничтожили 9,2 ГВт мощностей (это официальная цифра). И, соответственно, в энергосистеме осталось немного более 9 ГВт.