Украинцы будут консультировать литовцев по вопросам приобретения мер контрмобильности

„Мы договорились создать совместную рабочую группу из литовских и украинских военных экспертов, чтобы перенять опыт Украины в области контрмобильности и применить его в разрабатываемом плане контрмобильности с целью заблаговременной подготовки к возможной агрессии противника“, - в распространенном сообщении цитируется Л. Кащюнас.
Как сообщили в Министерстве обороны, Д. Герега поделился опытом Украины по установлению физических и других препятствий с целью защиты от нападения противника.
Он подчеркнул необходимость быть готовым использовать на войне все виды боеприпасов и мин. Он указывал, что при планировании укрепления важно сохранять элемент внезапности – заграждения должны быть скрыты и замаскированы, чтобы не дать противнику заранее определить их местоположение и подготовиться к их преодолению.
Как указывает Минобороны, командующий Силами поддержки ВСУ также поделился информацией о пограничных укреплениях, мостах и другой критической инфраструктуре, способной остановить танки или тяжелую технику.
Естественные препятствия, такие как болота, ручьи, запруды, леса, также являются эффективными мерами контрмобильности в случае войны, затрудняющими передвижение противника.