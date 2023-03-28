При военной поддержке партнеров украинский народ и вооруженные силы сейчас сдерживают Россию, которая является наиболее деструктивной и агрессивной силой в современной истории, сказал Кулеба.

"Реальность состоит в том, что вступление Украины в НАТО в интересах как нашего государства, так и самого Альянса. Украинская сила, стойкость и храбрость станут весомым вкладом в коллективную безопасность, так же как большое, закаленное в бою и взаимосовместимое с армиями союзников украинское войско", — заявил Кулеба, пишет пресс-служба МИДа Украины.

Министр выразил надежду, что саммит НАТО в Вильнюсе в этом году примет четкое решение о том, что Альянс стремится видеть Украину в своем составе.

"Вступление Украины в ЕС и НАТО завершит переформатирование глобальной архитектуры безопасности и будет гарантировать безопасность европейского континента на десятилетия вперед", — отметил он.