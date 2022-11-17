Украина приглашает Литву подключиться к расследованию польского инцидента, глава МИД это поддерживает

Вильнюс получил это предложение от Киева в четверг.
"Да, подтверждаю, ноту мы получили сегодня", - сказала BNS представитель министра по связям с общественностью Паулина Левицките.
По ее словам, Ландсбергис поддерживает такую инициативу. Украина также приглашает Польшу, Великобританию и США к участию в международном расследовании.
"Атаки России на Украину стали более интенсивными, рискованными, расширилась их география - атаки происходят ближе к границам НАТО. Говорить о том, что мы сможем избежать в будущем инцидентов, подобных тому, что произошел в Польше, мы не можем", - сказал глава литовской дипломатии в комментарии, переданном BNS.
"Мы должны реагировать на изменившуюся реальность, поэтому необходимо тщательно изучить ситуацию, и мы должны быть готовы. Международное расследование в Польше и делегированные государствами специалисты должны начать работу", — добавил он.
В настоящее время расследование упавшей в Польше ракеты ведет Варшава совместно с американцами.
Во вторник вечером два человека погибли при падении ракеты в село Пшеводув недалеко от границы с Украиной.
Вашингтон и Варшава считают, что ее запустили украинские силы, защищаясь от ракетных атак Кремля, но Запад заявляет, что окончательная ответственность за инцидент по-прежнему лежит на Москве.
В свою очередь, Киев утверждает, что ее выпустила Россия, и просит поделиться "всеми доступными данными".
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