Украина получила срочную гуманитарную помощь от канцелярии Сейма

"Мы поддерживаем Украину чем можем, и верим, что эти автомобили будут очень полезны, потому что мы знаем, что транспортные средства остаются там на очень короткое время и они постоянно нужны", - в пресс-релизе цитируется спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен.
Как сообщила канцелярии Сейма, переданная поддержка будет использована в деятельности военно-гражданской администрации Тягинки, оказывающей помощь жителям Украины, пострадавшим от войны.
Комиссия канцелярии Сейма признала ненужным имущество, предназначенное для срочной гуманитарной помощи – 9 автомобилей, 15 ноутбуков, проекторы, огнетушители и другое оборудование.