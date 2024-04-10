Уходящий в отставку министр образования: одна из причин – полученное во вторник распоряжение без права на его обсуждение

"Причина - команда, находящаяся рядом с премьер-министром, которая приносит распоряжения и не дает возможности их обсудить. Одно из таких распоряжений было получено сегодня утром, перед пресс-конференцией", – сказал LRT во вторник Якштас.

Он сказал, что это распоряжение было связано с оценкой промежуточных проверок одиннадцатиклассников.

"Было сказано, что те, кто получил больше баллов должны получить оценку выше максимальной, и это не обсуждается", – заметил Якштас.

"Такое решение имело бы большие последствия. Я думаю, появились бы иски, ведь если система 10-балльная, нельзя сказать, "у вас все хорошо получилось, поэтому ставим вам 12", – сказал он, заверив, что не мог бы себя спокойно чувствовать, если бы принял такое решение.