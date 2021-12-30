Она подтвердила BNS в четверг, что уходит по собственному желанию. Рассказать о мотивах своего решения и предоставить более подробные комментарии она обещала в пятницу - в свой последний рабочий день в Министерстве здравоохранения.

"Да, (ухожу – BNS). Завтра будет публичное сообщение и более подробный комментарий", - сказала Симонайтите.

Она занимала должность вице-министра здравоохранения чуть больше года - с середины декабря прошлого года.

До этого Симонайтите работала заместителем государственного контролера, еще раньше - директором Департамента аудита управления Госконтроля. У нее есть степень доктора социальных наук, полученная в Вильнюсском университете.

Политик работала в Госконтроле с нынешним министром здравоохранения Арунасом Дулькисом, который и пригласил ее занять должность вице-министра.