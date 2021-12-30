Она подтвердила BNS в четверг, что уходит по собственному желанию. Рассказать о мотивах своего решения и предоставить более подробные комментарии она обещала в пятницу - в свой последний рабочий день в Министерстве здравоохранения.
"Да, (ухожу – BNS). Завтра будет публичное сообщение и более подробный комментарий", - сказала Симонайтите.
Она занимала должность вице-министра здравоохранения чуть больше года - с середины декабря прошлого года.
До этого Симонайтите работала заместителем государственного контролера, еще раньше - директором Департамента аудита управления Госконтроля. У нее есть степень доктора социальных наук, полученная в Вильнюсском университете.
Политик работала в Госконтроле с нынешним министром здравоохранения Арунасом Дулькисом, который и пригласил ее занять должность вице-министра.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В парламенте Литвы – праздничное настроение: выплачена 13-я зарплата (10)
В декабре работники парламентской канцелярии получили...
С субботы в Литве меняется ряд правил дорожного движения: что важно знать (8)
С 1 января 2022 года вступают в силу изменения Правил...
Некоторые жители по-прежнему смогут получить "паспорт возможностей", сдав тест на антитела
После того как поступило сообщение о том, что в Литве...
"(Не)Простая история" Александра Радченко: 20 лет назад на меня смотрели, как на диковинку (21)
"Я выиграл конкурс на должность главного специалиста в...
В последние дни старого года синоптики рассказали о погоде (1)
В четверг в Литве погоду обусловит циклон, поэтому...