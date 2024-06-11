Удостоверения новоизбранным депутатам Европарламента будут вручены 21 июня

„Некоторые жалобы касались наружной рекламы, которая разрешена, поскольку она находилась на расстоянии более 50 метров от избирательного участка, было несколько сообщений о рекламе в социальных сетях, которая была опубликована до запрета агитации. Есть несколько жалоб на рекламу в социальных сетях, которая была опубликована уже в период запрета агитации, поэтому мы будем выяснять обстоятельства. Удивила наверное только платная реклама, которая была опубликована в период запрета предвыборной агитации“, - рассказала о возможных нарушениях председатель ГИК Л. Петронене.