Учения "Запад-2021": стоит ли готовиться к атаке со стороны Лукашенко и Путина?

Между тем сегодня уже можно подвести промежуточные итоги. Мы поговорили с военными экспертами и аналитиками, узнав, как они оценивают уровень угрозы территориальной целостности стран ЕС и НАТО.

Известно, что учения вооруженных сил РФ и РБ проводятся регулярно. В этом году практические действия войск проходят на девяти полигонах, расположенных на российской территории, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах в Беларуси. В маневрах на территории РБ задействовано, по утверждению белорусского Минобороны, 12,8 тыс. военнослужащих, в том числе около 2,5 тыс. российских военных и до 50 казахстанских.

Всего в учениях "Запад-2021" принимает участие до 200 000 человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Характер учений преподносится исключительно как оборонительный.

© Baltarusijos gynybos ministerijos nuotr

За ходом учений в Беларуси наблюдают несколько представителей из Литвы, однако глава литовского Минобороны Арвидас Анушаускас утверждает, что они принимают участие лишь "в показательных стадиях". Между тем основной сбор информации проводится усилиями разведки. Это необходимо для того, чтобы видеть и понимать реальную картину, заявил министр.

Одновременно посол Литвы при НАТО Дейвидас Матуленис, общаясь с литовской прессой, дал понять, что текущие маневры не вызывают серьезных опасений ни у него, ни у его коллег. Посланник высказался следующим образом: учения как учения, в мире есть вещи куда важнее, чем "Запад-2021", не думаю, что в ближайшее время действия российских и белорусских войск как-то негативно актуализируются.

2017 – 2021

Говоря о сегодняшних действиях войск, нельзя не обратиться к учениям "Запад-2017". Тогда на уровне лидеров стран Балтии, ЕС и руководства Североатлантического альянса опасений было куда больше. В публичном пространстве часто звучали алармистские прогнозы, но в целом все окончилось благополучно. Сегодня тревожных оценок значительно меньше, при этом обстановка более напряженная – прозрачность уменьшилась в разы.

Во-первых, сегодня зависимость Беларуси и Лукашенко от России гораздо выше, чем четыре года назад. Во-вторых, с точки зрения открытости и доступности информации сейчас дела обстоят хуже. Достаточно упомянуть тот факт, что в этом году для наблюдения и освещения в прессе активной фазы ССУ "Запад‑2021" было аккредитовано всего около 60 представителей СМИ, 23 из них зарубежные, а в 2017 году учения освещали около 400 представителей СМИ, в том числе около 270 иностранных.

"На мой взгляд, это абсолютно обычные – регулярные учения. Задачи, которые ставит перед собой военное командование и руководство страны, не поменялись. Конечно, речь идет о моделировании конфликта на западном направлении. Страны Запада, согласно сценарию, представлены в роли агрессора, а официальная позиция России и Беларуси, естественно, сводится к тому, что учения – оборонительные. Таким образом, глобально ничего не поменялось. То же самое мы видели и в 2013 году, и в 2017 году. Сильно изменилась лишь военно-политическая обстановка", – говорит Павел Слюнкин, бывший сотрудник белорусского МИД, ныне – аналитик Европейского совета по международным отношениям.

Zapad-2021 © Itar-Tass / Scanpix

"Четыре года назад алармизм действительно был очень силен, причем исходил он не изнутри Беларуси и даже не от белорусских экспертов, а со стороны Литвы, Польши и в меньшей степени Украины. В первую очередь, со стороны Литвы. Сегодня этого нет, и это очень странно. Я не могу объяснить себе, в чем причина таких изменений, учитывая, что сейчас потенциал для алармистских воззваний и опасений значительно выше, чем тогда. В конце концов, сейчас зависимость Беларуси от РФ стала гораздо глубже. Это подводит меня к мысли, что в 2017 году этот негативный информационный шум был создан искусственно, но даже если бы она поднималась сейчас, я все равно был бы среди тех, кто оценивает ее с изрядной долей скепсиса", – полагает он.

Военная интеграция двух стран происходит незаметно – мягко, полагает эксперт.

"Если России нужно будет расширять свою сферу влияния в Беларуси, она не будет использовать столь грубые методы. Мол, ввели войска и не вывели. Это делается иначе – с помощью стандартных форм военного сотрудничества. Например, сейчас будут создавать три дополнительных учебно-боевых центра. Там будут не просто кураторы и эксперты, но и военная техника. Это миниатюрная военная база. Россия здесь укрепляется. <...> В то же время, возвращаясь к учениям, я почти убежден, что они завершатся спокойно – так, как должны, в соответствии с графиком. Но военное сотрудничество, безусловно, будет углубляться. Если раньше давила Россия, а Минск осторожно сопротивлялся, сейчас руководство РБ само заинтересовано в этом процессе", – подытожил Слюнкин.

Под напряжением

Сложные отношения с Россией и Беларусью и углубление военно-политического сотрудничества Москвы и Минска не может не вызывать беспокойства у Литвы. Нужно надеяться на лучшее, но готовится к худшему. При этом паниковать и пугать людей надвигающейся войной точно не стоит. С таким мнением в разговоре с журналистом выступил отставной бригадный генерал, бывший представитель Литвы в Верховном главнокомандовании объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Альгис Вайчелюнас.

Algis Vaičeliūnas © Asmeninio albumo nuotr.

"Литве всегда нужно беспокоиться о неприкосновенности своих границ – географическое соседство никогда не позволит нам расслабиться. Во время учений "Запад" эта тревога возрастать не должна, однако действия и деятельность соответствующих элементов разведки Литвы и НАТО должна усилиться. Должны быть в разы усилены анализы ситуации и интенсивность оценивания в соответствующих военных штабах", – поделился мыслями генерал.

Он искренне рад, что в ходе этих учений панических ноток и страшилок в литовском публичном пространстве гораздо меньше, чем в 2016-2017 годах.

"Я рад, что общество меньше "запугивается" – избыточное информирование общественности, которое нередко сопровождается ненужными индивидуальными интерпретациями, становится вредоносным. Пускай эксперты, военные и специалисты увеличивают интенсивность своей работы, однако бабушки не должны бояться "новой войны", и это не просто слова. Это история из личного опыта. В 2017 году одна старушка из моего окружения со слезами на глазах спрашивала меня: "деточка, что же теперь с нами будет?" Жители Литвы сейчас и так находятся в напряженном состоянии, поэтому за ситуацией нужно наблюдать, но не эскалировать", – убежден бывший начальник Литовской военной академии имени генерала Йонаса Жемайтиса.

Говоря об усилении военной интеграции России и Беларуси, генерал отметил, что Литве уже сейчас следует предпринять ряд шагов, которые важны для быстрого и качественного взаимодействия с союзниками по НАТО.

"В Литве слишком медленно развиваются мощности [инфраструктура] принимающей стороны – дороги, мосты, места для дислокации, техника, цепочки поставок и тому подобное. Я доверяю и не ставлю под сомнения мощь наших вооруженных сил, однако секрет нашей обороноспособности кроется в умении быстро получить и принять помощь союзников", – резюмировал Альгис Вайчелюнас.

Место для провокаций

Белорусский военный эксперт Егор Лебедок полагает, что учения "Запад-2021", по сравнению с 2017 годом, прозрачнее, чем раньше. У НАТО появилось больше данных, но после завершения маневров возможны сюрпризы.

"В последние месяцы возле западных границ Беларуси авиасредства НАТО ведут активную разведку, кратно превышающую уровень 2017 года. Возле границ Беларуси и Калининградской области периодически ведут разведку S100D Argus, S102B Korpen (ВВС Швеции), RC-12X Guardrail, E-8C JSTARS, RC-135U Combat Sent, RC-135W Rivet Joint, Bombardier Challenger 650 ARTEMIS, БПЛА RQ-4 Global Hawk (США), RC-135W Rivet Joint (Великобритания), M28 Bryza-1R (Польша). Поэтому и „прозрачность“ для НАТО учений в отношении (в том числе) количества российских войск на нашей [белорусской] территории является лучшей, чем ранее", – пишет он в своем телеграм-канале.

В то же время провокации и неожиданности у внешних границ ЕС и НАТО возможны. Учения могут завершиться, так как было продекларировано изначально, но это не означает, что Лукашенко откажется от недружественных пассажей и враждебных шагов против Литвы.

"Сохраняется риск провокаций во время или в пределах двух недель после окончания ССУ "Запад-2021". Повышает данный риск как кризис с нелегальными мигрантами, так и политика Лукашенко. Причем как в направлении Литвы и Польши, так и Украины. 12 сентября из его уст прозвучало такое высказывание: "Вы видите, как они себя ведут. Поэтому нельзя расслабляться, учитывая опыт 1941 года, когда мы все утихомиривали, всех успокаивали – не отвечайте на провокации и прочее, – а потом получили оглушительный удар и практически Беларусь потеряли за пару-тройку месяцев. История многому учит. Мы хотим быть заранее готовы, и суть этого – современные учения"", – делится опасениями эксперт.

Риск на перспективу

Накануне учений "Запад-2021" в Кремле прошли трехчасовые переговоры Путина и Лукашенко. По итогам лидеры заявили о подписании 28 союзных программ, в Минске же заявили об интеграционном "прорыве". Для Литвы, зажатой между Калининградской областью и Беларусью, любая весть об усилении зависимости РБ от РФ воспринимается, как потенциальная угроза. Насколько вероятен сценарий полного поглощения Беларуси со стороны России в военном плане? На этот вопрос нам ответил российский политолог, заместитель главного редактора Carnegie.ru Максим Саморуков.

Zapad-2021 © Itar-Tass / Scanpix

"Именно на этой встрече ничего конкретного про углубление сотрудничества в сфере безопасности не прозвучало – только общие декларации о создании общего оборонного пространства, которые можно толковать очень широко. Но в целом ситуация такая, что особого выбора у Беларуси в ближайшие годы не предвидится, и очевидно, что тесное военное сотрудничество будет обязательным условием для дальнейшей помощи со стороны России. <…> В то же время пока Беларусь, судя по всему, успешно уклоняется от открытия новой военной базы, но и с российской стороны особого давления по этому вопросу не видно", – рассказал эксперт

"Скорее, Москва подходит к этому делу достаточно прагматично. Она готова гоняться не за символическими и громкими штуками, вроде „новой военной базы“, а за решением конкретных задач – и если их можно решить с помощью совместного использования каких-то военных объектов или открытия „совместных учебно-боевых центров“, то ее это вполне устраивает", – говорит собеседник.