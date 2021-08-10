По его словам, существует риск "недопонимания некоторых действий" из-за российско-белорусских маневров.

"Когда у вас пограничный кризис, проходят крупные военные учения у границ НАТО, когда вы увеличиваете присутствие войск на нашей стороне (на литовской, эстонской и польской), то все это, конечно, увеличивает вероятность возникновения инцидентов", — сказал Ринкевич

Глава МИД Латвии подчеркнул, что наплыв мигрантов в Литву из Белоруссии — это "явный пример гибридной войны". По словам Ринкевича, его воодушивило решение Ирака приостановить полеты в Минск, что в сочетании с новой тактикой литовских пограничников по "оттеснению" мигрантов в сторону Беларуси привело к значительному снижению числа пересекающих границу в последние дни.

Совместные военные учения "Запад-2021" пройдут с 10 по 16 сентября на территории Беларуси и России. В основе учений лежит сценарий развязывания агрессии против Союзного государства, заявил начальник Генштаба ВС Белоруссии — первый заместитель министра обороны Виктор Гулевич, сообщило БелТА. По его словам, мероприятие носит оборонительный характер и не представляет угрозы соседним странам и Европе в целом.

О том, что учения "Запад-2021" носят сугубо оборонительный характер, также говорил министр обороны России Сергей Шойгу, сообщает РБК. "Это учение носит исключительно оборонительный характер и не направлено против какой-либо страны или союза", — сказал он (цитата по ТАСС).