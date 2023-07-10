Учения НАТО по перехвату российских самолётов: до Литвы и обратно

Но кроме этого, его в полёте использовали и по прямому назначению — для дозаправки истребителей в воздухе. Эта машина входит в состав Международного многоцелевого отряда и может не только заправлять самолёты, но и перевозить грузы, эвакуировать раненых и пострадавших. В программе участвуют шесть стран НАТО. Они совместно планируют закупить 12 машин A330 MRTT. Последние три заказа были размещены в апреле. Предполагается, что формирование эскадрильи завершится примерно через два года.