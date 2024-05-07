Участие нидерландских солдат в боевой группе передовых сил НАТО в Литве продлится до конца 2026 года

"Я горда и рада сообщить, что Нидерланды решили еще на два года продлить мандат, тем самым внося свой вклад в силы eFP, – до конца 2026 г.", – заявила К. Оллонгрен журналистам в понедельник после встречи с министром национальной обороны Лауринасом Кащюнасом.

"Это свидетельствует о нашем обязательстве, это говорит о том, что мы готовы обеспечить, что вносим свой вклад в убедительное сдерживание", – сказала она.

Боевая группа батальона передовых сил НАТО, возглавляемая немецкими солдатами, должна стать неотъемлемой частью немецкой бригады, размещаемой в стране. На вопрос, планируют ли Нидерланды продлить мандат миссии на более длительный срок и таким образом внести свой вклад в бригаду, К. Оллонгрен ответила, что это будет обсуждаться как с Германией, так и с Литвой.