Министр уточнила, что на этой неделе должна состояться публичная закупка на строительство мобильного поселка в Бородянке и призвала заинтересованных обратить внимание на объявление публичной закупки. По ее словам, остальные объекты немного сложнее: школа, детский сад и мост. Министр отметила, что важно участвовать в восстановлении страны, даже несмотря на то, что война, начатая Россией в Украине, продолжается.

"Потому что если мы видим, что в городке есть проблемы с канализацией, то они существуют сегодня, и мира, наверное, ждать не будут", - заявила в среду журналистам А. Армонайте.

По словам министра, работа должна вестись с пониманием того, что идет война, и с учетом сложившихся обстоятельств.

Что касается вопросов страхования, то министр сказала, что есть мысли о финансовых инструментах, но, как подчеркнула она, в первую очередь следует обращаться к страховым компаниям.

"У нас есть самые разные мысли о том, как создать страховые механизмы, но мы должны спросить у страховых компаний, а не только у министра экономики, как организовать это страхование", - сказала министр.

По ее словам, необходимо позаботиться о безопасности рабочих, направляемых в зону боевых действий, но пока, признала министр, вопросы страхования еще не решены.

"Ждем предложений от страховщиков, какие могут быть схемы и как они должны выглядеть", - сказала министр А. Армонайте.