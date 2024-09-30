У Тихановской обратились к Томашевскому: для себя вы признаете демократию как ценность, а своим соседям отказываете в этом?

Лебедько подчеркнул, что Томашевский стал членом недавно сформированной делегации по Беларуси Европарламента.
"Этот человек (Томашевский - Delfi) даже в форме такого ультиматума в своей фракции консерваторов настаивал, чтобы он возглавил делегацию по Беларуси. И теперь представьте, вот, для нас, беларусов, что бы это означало, когда такой человек возглавляет делегацию по Беларуси крупнейшей международной организации и дает такие оценки, что в 2020 году, извините, это была провокация большая, масштабная. Понятно, что с таким человеком невозможно работать", - сказал Лебедько.
Советник Тихановской отметил, что Томашевский не возглавил делегацию, однако, если он останется ее членом, то беларуская оппозиция вероятно не будет с ней сотрудничать.
"Я думаю, что если он останется членом делегации по Беларуси, мы не будем сотрудничать", - сказал Лебедько.
По его информации, после публикации Delfi с заявлением Томашевского, во фракции Европейские консерваторы и реформисты в ЕП рассматривают исключение Томашевского, который является главой литовской делегации в ней.
"После того как на Delfi это было опубликовано, и это стало достоянием известности, во фракции консерваторов сейчас обсуждается вопрос, чтобы Томашевский не был частью этого политического сообщества", - рассказал Лебедько. И добавил:
"Я не исключаю, что Томашевский всплывет где-нибудь во фракции Альтернативы для Германии или у Орбана и Ле Пен".
Лебедько обвинил Томашевского в том, что тот оспаривает право беларусов на честные свободные выборы и обратился к нему:
"А вот представьте себе ситуацию, Томашевский - он всегда на грани проходит в парламент либо национальный, либо в ЕП, в ситуации беларуской это означало бы, что у него было бы не 5-6%, а Лукашенко дал бы ему 0,2%. И вот я хочу обратиться, господин, товарищ Вальдемар, скажите, что бы вы делали в этой ситуации? Как бы вы оценивали эту ситуацию? Вы бы кричали, что в Литве диктатура. Но вы сейчас с 7 миллионам беларусов говорите, нет, у вас не должно быть такого права, как вот решил Лукашенко, так пусть и будет. Но благодаря вот тому, что есть в Литве и тому, что вы отказываете беларусам, вы сегодня в Брюсселе даже по литовским меркам с очень хорошей заработной платой, вы можете продвигать свои политические нарративы и так далее. То есть для себя вы признаете демократию как ценность, а для своих соседей вы отказываете в этом. В чем здравый смысл? Я вот просто обращаюсь даже к сторонникам тех, кто голосовал за Томашевского", - сказал Лебедько во время эфира.
Он также отреагировал на слова Томашевского о том, что могло не быть войны, если бы не поддержка Литвой протестов в Беларуси:
"Здесь просто надо честно сказать, что "я хочу не в делегацию по Беларуси Европейского парламента, я хочу быть частью группы дружбы с Лукашенко и Путиным. Вот и все".
"С точки зрения даже каких-то не политических там предпочтений, а здравого смысла, объяснять это сложно. Ну, каким образом, что правительство, и парламент, и большинство литовцев поддержали в 2020 году естественное требование беларусов, а это, по его версии, привело к войне в Украине, ну это уже для других специалистов, для диагноза", - возмутился Лебедько.