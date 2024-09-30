У Тихановской обратились к Томашевскому: для себя вы признаете демократию как ценность, а своим соседям отказываете в этом?

"А вот представьте себе ситуацию, Томашевский - он всегда на грани проходит в парламент либо национальный, либо в ЕП, в ситуации беларуской это означало бы, что у него было бы не 5-6%, а Лукашенко дал бы ему 0,2%. И вот я хочу обратиться, господин, товарищ Вальдемар, скажите, что бы вы делали в этой ситуации? Как бы вы оценивали эту ситуацию? Вы бы кричали, что в Литве диктатура. Но вы сейчас с 7 миллионам беларусов говорите, нет, у вас не должно быть такого права, как вот решил Лукашенко, так пусть и будет. Но благодаря вот тому, что есть в Литве и тому, что вы отказываете беларусам, вы сегодня в Брюсселе даже по литовским меркам с очень хорошей заработной платой, вы можете продвигать свои политические нарративы и так далее. То есть для себя вы признаете демократию как ценность, а для своих соседей вы отказываете в этом. В чем здравый смысл? Я вот просто обращаюсь даже к сторонникам тех, кто голосовал за Томашевского", - сказал Лебедько во время эфира.