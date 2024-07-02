У советника президента Литвы есть замечания по поводу работы министра здравоохранения

„Слухи – это слухи. Президент обсуждает возможные изменения в Кабинете министров и принимает решения совместно с премьер-министром. Каждый министр может получить замечания и рассматриваться в этом контексте“, - во вторник сказала И. Сегаловичене.

„Разве министр здравоохранения работает идеально? Нет. Наверное, Минздрав является одним из трех министерств, которые формируют и реализуют политику общественных услуг. Естественно, у общественности тоже есть замечания к министру, и они очевидны. Был ли достигнут прорыв? В полном объеме (...) – однозначно нет, и замечания есть. На их основе и президент, и премьер-министр будут обсуждать и принимать решения о том, стоит ли вообще ставить под сомнение работу этого министра“, - добавила она.