"Инфляция остается высокой и моя позиция очень проста, если в эту минуту мы не сможем остановить инфляцию, а это по всей Европе, и в первую очередь, она связана с ростом цен на энергоресурсы, то давайте сделаем все, чтобы люди получили компенсации с соответствующим увеличением их доходов", - в пятницу радиостанции LRT сказал Г. Науседа.

"Мы можем сделать это как за счет увеличения пенсий, так и за счет увеличения размера необлагаемых налогом доходов, минимальной месячной зарплаты и всей иерархии зарплат. Зарплаты в Литве по-прежнему растут достаточно быстро, поэтому я надеюсь, что хотя бы последствия инфляции мы сможем компенсировать и люди не испытают из-за этого значительного снижения уровня жизни", - добавил он.

Глава страны признал, что в настоящее время в Литве существует проблема высоких цен. По его словам, это особенно отражается на людях с низким доходом.

"Мы отчетливо видим, что эти цены даже непропорционально сильно сказываются на людях с низкими доходами, потому что цены на продукты питания растут быстрее, чем средняя инфляция. Это значит, что пенсионеры, большая часть доходов которых уходит на питание и коммунальные услуги, действительно еще сильнее ощущают инфляцию", - сказал президент.

"В данном случае, видимо, речь идет о том, что инфляция уже распространилась на те сферы, которые напрямую, может быть, меньше связаны с энергетикой или продуктами питания, потому что кроме всего есть еще логистика, транспортировка, за счет подорожания энергоресурсов дорожает и транспортировка, растут зарплаты в транспортном секторе, а это переносится на цены и, вероятно, соответственно меняются цены на медикаменты", - добавил он.