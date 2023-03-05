В Ионишкском районе лидирует нынешний мэр Виталиюс Гайлюс (53,20 проц.), Казлу-Руде – мэр, бывший член Сейма Мантас Варашка (72,77 проц.), в Шальчининкском районе – многолетний мэр Здзислав Палевич (81,54 проц.), в Ширвинтском районе – нынешний мэр Живиле Пинскувене.

О такой поддержке избирателей можно судить по голосам, полученным примерно из половины избирательных участков. Поэтому окончательный результат выборов еще может измениться.

В соответствии с Избирательным кодексом избранным мэром считается кандидат, в первом туре выборов получивший более половины голосов избирателей, принявших участие в выборах, если в выборах участвовало не менее 40 проц. избирателей, внесенных в списки избирателей по данному избирательному округу.

Если в выборах приняло участие менее 40 проц. избирателей, избранным считается кандидат, получивший наибольшее, но не менее 1/5 голосов избирателей, внесенных в списки избирателей данного избирательного округа.

Если в первом туре выборов мэра ни один из кандидатов не набрал необходимого большинства голосов, не позднее чем через две недели проводится повторное голосование – второй тур. В нем за пост мэра будут бороться два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре голосования.