У армии Литвы будет новый главком: парламент утвердил кандидатуру

Р. Вайкшнорас назначен командующим Вооруженными силами Литвы с 24 июля сроком на пять лет.
За эту кандидатуру проголосовали все 110 парламентариев, участвовавших в заседании.
В ходе заседания парламентарии выразили поддержку кандидатуры Р. Вайкшнораса.
„Будущему командующему армией предстоят немалые задачи, ведь каждая амбиция, которая у вас есть для укрепления армии, естественно, будет опираться не только на финансы, но и на политическую поддержку, которую вам придется найти, организовать, убедить, договориться со всеми политическими партиями. Потому что эта должность обязывает найти общий знаменатель, общий консенсус. Не только в Совете обороны, но и со всеми политиками“, – заявил на заседании бывший министр национальной обороны Арвидас Анушаускас.
„Желаю вам реализовать начатое и перейти к качественно новому формированию наших возможностей“, – добавил консерватор.
Сейм также единогласно одобрил увольнение нынешнего командующего армией Вальдемараса Рупшиса. Срок его полномочий истечет 23 июля.
Согласно Конституции, командующий армией назначается и освобождается от должности указом президента с одобрения Сейма.