2024.06.20 13:16

У армии Литвы будет новый главком: парламент утвердил кандидатуру

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Р. Вайкшнорас
Р. Вайкшнорас

В четверг Сейм утвердил кандидатуру бригадного генерала Раймундаса Вайкшнораса на должность командующего Вооруженными силами Литвы.

Р. Вайкшнорас назначен командующим Вооруженными силами Литвы с 24 июля сроком на пять лет.

За эту кандидатуру проголосовали все 110 парламентариев, участвовавших в заседании.

В ходе заседания парламентарии выразили поддержку кандидатуры Р. Вайкшнораса.

„Будущему командующему армией предстоят немалые задачи, ведь каждая амбиция, которая у вас есть для укрепления армии, естественно, будет опираться не только на финансы, но и на политическую поддержку, которую вам придется найти, организовать, убедить, договориться со всеми политическими партиями. Потому что эта должность обязывает найти общий знаменатель, общий консенсус. Не только в Совете обороны, но и со всеми политиками“, – заявил на заседании бывший министр национальной обороны Арвидас Анушаускас.

„Желаю вам реализовать начатое и перейти к качественно новому формированию наших возможностей“, – добавил консерватор.

Сейм также единогласно одобрил увольнение нынешнего командующего армией Вальдемараса Рупшиса. Срок его полномочий истечет 23 июля.

Согласно Конституции, командующий армией назначается и освобождается от должности указом президента с одобрения Сейма.

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