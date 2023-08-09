Тяжелое и вязкое противостояние. Политолог о том, как Запад готовится к новой холодной войне с Россией



— Такие опасения действительно есть, поэтому Запад пытается объяснить странам глобального Юга, что для них мир, в котором каждый может делать что угодно с помощью силы, нежелателен.

Россия считает, и это закреплено в ее новой концепции международной политики, что она заодно с мировым демографическим большинством, и за счет этого она победит. Но нужно понимать, что страны глобального Юга, в первую очередь Африка, экономически очень слабы и не могут компенсировать России разрушающееся экономическое взаимодействие с Западом.

Значение этих стран для России скорее политическое. Россия на международной арене считает своими сторонниками тех, кто не выступает против нее открыто, не становится частью санкционного режима, например.

С такими странами она готова сотрудничать. Это предоставляет им пространство для маневра, чтобы и не поругаться с Западом, и получить от России какие-то преимущества. Тут открывается простор для разного рода политических проектов.

Кроме того, не надо забывать, что Россия может частично компенсировать разорванные экономические связи с Западом с помощью стран Азиатско-Тихоокеанского региона — Индонезии и Вьетнама, например. Они тоже часть "мировой фабрики", снабжающей всех нас разнообразными товарами, в том числе высокотехнологичными.