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Турция дарит Литве боевой беспилотник "Байрактар" для передачи Украине, заявил в четверг журналист и общественный деятель Андрюс Тапинас. Созданное им телевидение Laisves TV собирало пожертвования на этот беспилотный летательный аппарат.
Турция дарит Литве боевой беспилотник "Байрактар"
© KAM

"Турция и производитель Baykar приняли решение ПОДАРИТЬ Литве боевой беспилотник Байрактар TB2 самой современной комплектации со всей оптикой и со всем необходимым", - написал Тапинас в Facebook.

По его словам, пожертвованные людьми 1,5 млн. евро будут переведены Министерству обороны Литвы - на эти средства дрон будет полностью оснащен оружием.

Оставшаяся сумма составляет 4,4 миллиона. По просьбе Турции она должна пойти на гуманитарную, оборонную, логистическую помощь или на помощь в восстановлении Украины, указал Тапинас.

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По его словам, дрон Bayraktar должен быть готов в течение трех недель, его доставят из Турции ВВС Литвы, которые впоследствии и передадут беспилотник Украине.

"Турки также пообещали покрасить Bayraktar в цвета Литвы и Украины и дать ему имя", - написал Тапинас.

Телевидение Laisves TV собрало 5,9 млн евро на покупку дрона за три с половиной дня на прошлой неделе.

Украина уже более трех месяцев воюет с вторгшимися в страну российскими войсками, но сталкивается с нехваткой вооружений и призывает страны Запада передать их ей как можно больше.

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