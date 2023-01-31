"Мы потрясены и сожалеем, что в рядах партии был такой человек. Принимаем меры – еще сегодня созываем заседание Президиума, на котором примем все соответствующие решения. Партия труда решительно выступает против любой декриминализации или легализации наркотиков", - информировал председатель партии Андрюс Мазуронис.

ELTA напоминает, что сотрудниками правоохранительных органов был пойман баллотирующийся в Друскининкский муниципальный совет член Партии труда Эдвинас Гарацкявичюс. Сотрудники остановили автомобиль, в котором был политик и, вероятно, было обнаружено более полкилограмма гашиша.

Представитель Каунасской окружной прокуратуры Таутвиле Меркявичюте сказала Elta, что Э. Гарацкявичюсу и другому вместе с ним находившемуся лицу предъявлены подозрения по 3 части 260 статьи Уголовного кодекса, т.е. – незаконное хранение наркотических средств и психотропных веществ с целью сбыта либо незаконное хранение наркотических средств или психотропных веществ в особо крупном размере.

Э. Гарацкявичюс является лидером списка кандидатов Партии труда в Друскининкский муниципальный совет.