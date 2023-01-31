"Трудовики" решили обратиться в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) с просьбой как можно скорее исключить Э. Гарацкявичюса из избирательного списка.

"Исключается из партии по единодушному согласию. И обращаемся в Центральную избирательную комиссию с просьбой исключить его из списков кандидатов", – после встречи руководства партии сказал информационному агентству ELTA председатель Партии труда Андрюс Мазуронис.

"Это нанесет вред, я признаю. Берем на себя ответственность и, склонив голову, бьем себя в грудь, повторяя "mea culpa", что не заметили или не смогли заметить, что недостаточно глубоко вникли в подробности личной жизни и личной деятельности этого человека. Это наша ответственность, недоработка — урок, который мы должны выучить на будущее", — признал политик.

ELTA напоминает, что сотрудниками правоохранительных органов был задержан член Партии труда Э. Гарацкявичюс, баллотирующийся в Друскининкайский муниципальный совет. Полицейские остановили автомобиль кандидата, в котором возможно было обнаружено около полукилограмма гашиша. Автомобиль был остановлен 18 января.

Э. Гарацкявичюс возглавлял список кандидатов от Партии труда на выборах в Друскининкайский муниципальный совет.