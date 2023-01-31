"Трудовики" решили обратиться в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) с просьбой как можно скорее исключить Э. Гарацкявичюса из избирательного списка.
"Исключается из партии по единодушному согласию. И обращаемся в Центральную избирательную комиссию с просьбой исключить его из списков кандидатов", – после встречи руководства партии сказал информационному агентству ELTA председатель Партии труда Андрюс Мазуронис.
"Это нанесет вред, я признаю. Берем на себя ответственность и, склонив голову, бьем себя в грудь, повторяя "mea culpa", что не заметили или не смогли заметить, что недостаточно глубоко вникли в подробности личной жизни и личной деятельности этого человека. Это наша ответственность, недоработка — урок, который мы должны выучить на будущее", — признал политик.
ELTA напоминает, что сотрудниками правоохранительных органов был задержан член Партии труда Э. Гарацкявичюс, баллотирующийся в Друскининкайский муниципальный совет. Полицейские остановили автомобиль кандидата, в котором возможно было обнаружено около полукилограмма гашиша. Автомобиль был остановлен 18 января.
Э. Гарацкявичюс возглавлял список кандидатов от Партии труда на выборах в Друскининкайский муниципальный совет.
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