Трое консерваторов предлагают лишать гражданства Литвы за поддержку агрессоров

Согласно поправкам, гражданин другой страны, получивший литовское гражданство в порядке исключения, может быть лишен гражданства, если его действия представляют угрозу безопасности и интересам Литвы и других стран региона, безопасности союзников, а также за унижение имени Литвы.

Этот проект подготовили депутаты Даля Асанавичюте, Стасис Шедбарас и Андрюс Вишняускас. Поправки планируют зарегистрировать в четверг.

По словам авторов поправок, они были инициированы "с учетом ситуации с войной в Украине и угрозой Литве и всему региону".

По словам консерваторов, нынешняя норма закона, в которой указаны поводы для лишения гражданства, не отвечают сложившейся геополитической ситуации.

"В соответствии с 24 ст. есть 6 случаев лишения гражданства Литвы, однако нет такого, который предусматривал бы механизм лишения гражданства человека, гражданина другой страны, получившего литовское гражданство в порядке исключения, если он поддерживает агрессоров и так представляет угрозу для Литвы, региона и союзников", – сказано в пояснении к проекту.

О необходимости менять закон заговорили, когда получившая в порядке исключения литовское гражданство фигуристка Маргарита Дробязко с супругом Повиласом Ванагасом приняла участие в шоу, организованном женой советника главы РФ Дмитрия Пескова Татьяной Навкой.

По этой причине 10 августа президент Литвы Гитанас Науседа лишил Дробязко и Ванагаса государственной награды, которая была им вручена за заслуги перед Литвой.

Дробязко и Ванагас живут в России.