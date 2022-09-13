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Во вторник Трехсторонний совет возвращается к дискуссии о минимальной месячной зарплате на 2023 год. Представители Министерства финансов, Центробанка Литвы и члены Трехстороннего совета представят, какую ММЗ они предлагают с 2023 год и попытаются выработать общую позицию по этому вопросу.
Eurai
Eurai
© DELFI / Karolina Pansevič

Трехсторонний совет, сформированный из представителей правительства, работников и бизнеса, решил ежегодно, чтобы деполитизировать процесс повышения ММЗ, что этот размер устанавливается от 45-50 проц. среднемесячной зарплаты (СМЗ).

По договоренной методике, размер ММЗ в 2023 году должен устанавливаться с учетом прогнозируемой на будущий год средней зарплаты без добавок и премий. Это число умножается на пять самых больших соотношений ММЗ и СМЗ, которые были в странах ЕС в 2018–2020 гг . – 48,9 проц.

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Основываясь на этих подсчетах, Центробанк Литвы на заседании Трехстороннего совета в июне предложил повысить ММЗ в Литве с 2023 года с 730 до 867,67 евро, что составляет 18,9 проц.

Министр экономики и финансов Аушрине Армонайте предлагает не ограничиваться дискуссиями только о повышении ММЗ, которая, как считает министр, "на бумаге" может быть повышен на 70 евро, до 800 евро, а необлагаемый налогом размер (ННР) на 200 ЕВРО – до 740 евро.

Это предложение поддерживают Конфедерация промышленников Литвы (КПЛ) и Литовская конфедерация бизнеса (ЛКБ).

Конфедерация же профсоюзов Литвы настаивает, что размер ММЗ, предложенный Центробанком Литвы, должен быть минимальной чертой и о меньшей не может быть и речи.

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