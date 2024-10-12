2024.10.12 07:08

Томашевский для политической рекламы в третий раз использовал старое видео с призывами Паксаса

 
Мартина Пикелите
ru.DELFI.lt
Valdemaras Tomaševskis
Valdemaras Tomaševskis
ФОТО: Andrius Ufartas | Elta

Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) в рекламной кампании по выборам в Сейм использовала видео, на котором Роландас Паксас, отстраненный от должности президента в результате импичмента, выражает свою поддержку этой партии. Этот же клип, лишь слегка отредактированный, партия впервые выпустила во время прошлогодних выборов мэра Вильнюса. Следует отметить, что он активно крутился в публичном поле во время выборов в Европейский парламент (ЕП), состоявшихся в июне этого года.

В клипе, показанном год назад и в июне этого года, задается вопрос, соответственно, за кого проголосует Паксас на выборах в Вильнюсе и ЕП. В видео, опубликованном в последние дни, его спрашивают, за кого он будет голосовать на выборах, но не уточняется, на каких. На эти вопросы дается ответ показом той же речи Паксаса – за Вальдемара Томашевского.

„Я всегда голосую за него“, – говорит Паксас в видео, которое председатель ИАПЛ-СХС разместил в социальных сетях.

Сам Томашевский уверяет, что со времени съемок клипа прошло чуть больше года, поэтому создавать новую рекламу нет необходимости.

„Доработана реклама, там отличаются начало и конец. Мы разговаривали с президентом, он сказал, что доработайте и он это поддерживает. Прошел всего год, это было сделано в 2023 году, но сейчас она доработана“, – рассказал эТомашевский.

„Мы могли бы создать новую, но там ничего не изменилось. Нас поддерживают многие бывшие и нынешние литовские политики“, – добавил он.

Со своей стороны Паксас подтвердил, что разрешил повторное использование рекламы со своим призывом поддержать ИАПЛ-СХС.

„Согласовал. Может быть,как говорится, на одной волне. Мы давно работаем вместе, и люди нам доверяют“, – прокомментировал Паксас.

„С 1997 года мне приходилось неоднократно работать со многими из этих людей, и я ни разу не разочаровался. Это люди, которые декларируют то, что следовало бы, в моем понимании. Здесь нет никакой политики, это чисто по-человечески“, – подчеркнул он.

Выборы в Сейм пройдут 13 октября.

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