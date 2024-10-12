Томашевский для политической рекламы в третий раз использовал старое видео с призывами Паксаса

В клипе, показанном год назад и в июне этого года, задается вопрос, соответственно, за кого проголосует Паксас на выборах в Вильнюсе и ЕП. В видео, опубликованном в последние дни, его спрашивают, за кого он будет голосовать на выборах, но не уточняется, на каких. На эти вопросы дается ответ показом той же речи Паксаса – за Вальдемара Томашевского.

„Я всегда голосую за него“, – говорит Паксас в видео, которое председатель ИАПЛ-СХС разместил в социальных сетях.

Сам Томашевский уверяет, что со времени съемок клипа прошло чуть больше года, поэтому создавать новую рекламу нет необходимости.