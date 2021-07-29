"У нас есть несколько предложений. Мы предложили искать контакты с белорусскими служащими, если не говорят с Александром Лукашенко, если он непризнанный президент. Есть ведь министерства, посольства, пограничники. Мое личное предложение - укрепление самоуправления", – сказал Томашевский.
Политик сказал, что одно из предложений ИАПЛ-СХС связано с полигоном в Рукле.
"Об этом сказала премьер. Это огромная территория, 12 000 га, это пол-Вильнюса, конечно с ограждением. И это может быть хорошим местом до конца кризиса, чтобы его обуздать", – сказал Томашевский.
Напомним, что в этом году через Беларусь в Литву пришло больше 3000 мигрантов.
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