"У нас есть несколько предложений. Мы предложили искать контакты с белорусскими служащими, если не говорят с Александром Лукашенко, если он непризнанный президент. Есть ведь министерства, посольства, пограничники. Мое личное предложение - укрепление самоуправления", – сказал Томашевский.

Политик сказал, что одно из предложений ИАПЛ-СХС связано с полигоном в Рукле.

"Об этом сказала премьер. Это огромная территория, 12 000 га, это пол-Вильнюса, конечно с ограждением. И это может быть хорошим местом до конца кризиса, чтобы его обуздать", – сказал Томашевский.

Напомним, что в этом году через Беларусь в Литву пришло больше 3000 мигрантов.