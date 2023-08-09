Томашевский опровергает информацию о том, что от него уходят старожилы Избирательной акции поляков Литвы

О том, что все больше членов партии покидают ИАПЛ-СХС, сообщил информационный портал lrt.lt. Сообщается, что как бывшие, так и нынешние представители ИАПЛ-СХС заявили, что в партии "становится все хуже и хуже".

"Здесь поступил заказ на разогрев старых котлет. Эта история полуторалетней давности, когда вышли около 8 человек, а комментариев было очень много", — сказал во вторник агентству ELTA В. Томашевский.

"Основная тенденция такова – в партию вступает значительно больше людей, чем выходит (...). За последние полгода вышли, может быть, 3, может, 4 человека (...) и 100 вступили", – подчеркнул политик.

"Там понаписаны такие деятели, которые вышли полтора года назад, когда было выступление наших парламентариев (заявление З. Единского о том, что Польша должна выйти из НАТО и ЕС и создать союз с Россией – ELTA). Тогда была та причина, до этого была другая", – отметил лидер ИАПЛ-СХС.