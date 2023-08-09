Томашевский опровергает информацию о том, что от него уходят старожилы Избирательной акции поляков Литвы

О том, что все больше членов партии покидают ИАПЛ-СХС, сообщил информационный портал lrt.lt. Сообщается, что как бывшие, так и нынешние представители ИАПЛ-СХС заявили, что в партии "становится все хуже и хуже".
"Здесь поступил заказ на разогрев старых котлет. Эта история полуторалетней давности, когда вышли около 8 человек, а комментариев было очень много", — сказал во вторник агентству ELTA В. Томашевский.
"Основная тенденция такова – в партию вступает значительно больше людей, чем выходит (...). За последние полгода вышли, может быть, 3, может, 4 человека (...) и 100 вступили", – подчеркнул политик.
"Там понаписаны такие деятели, которые вышли полтора года назад, когда было выступление наших парламентариев (заявление З. Единского о том, что Польша должна выйти из НАТО и ЕС и создать союз с Россией – ELTA). Тогда была та причина, до этого была другая", – отметил лидер ИАПЛ-СХС.
Он сомневается в реальности публично высказанной критики, поскольку, по его словам, опубликованные в СМИ мнения членов ИАПЛ-СХС – анонимны.
"Я не комментирую чепуху. (…) Есть желание, чтобы я, и другие комментировали искусственно созданное направление, чтобы говорили – о чем? Если кто-то хочет ударить палкой, то ударит по голове. И чтобы вести дискуссию, неизвестно с кем?" – задал риторический вопрос В. Томашевский.
"Люди никогда не хотят говорить неправду где-то в эфире, не хотят лгать, потому что другие люди сразу оценят, что они врут. Поэтому и говорят анонимно — писать можно что угодно, а, фактически, никто не может оценить, кто распространяет эту ложь", — сказал председатель ИАПЛ-СХС.
В понедельник вечером информационный портал lrt.lt сообщил, что все больше членов партии покидают ряды ИАПЛ-СХС. В качестве основных причин выхода из партии опрошенные порталом члены польской избирательной акции назвали отсутствие диалога в партии и то, что некоторые представители партии боятся В. Томашевского.
Сообщается, что из партии уже вышел ряд многолетних политиков – бывший заместитель директора администрации Вильнюсского районного самоуправления Альберт Нарвойш, бывший советник мэра Вильнюсского района Марии Рекст Беата Александрович-Наневич, специалист Отдела общественных и международных связей Вильнюсского районного самоуправления Катажина Садовская-Нарвойш.
В. Томашевский возглавляет ИАПЛ-СХС с 1999 года.