Томашевский обвинил Литву в войне с Украиной: указал на допущенную ошибку

„Одна большая провокация началась в 2020 году, после выборов. Я был против, на меня напал господин Тапинас. И сейчас мы видим, что это была ошибка нашей политики – мы сами испортили отношения (с Беларусью). Скажу больше – сейчас Беларусь отчасти утратила свой суверенитет. Но мы были виноваты, что поддержали эту революцию, появилась новая граница между Беларусью, Россией и Украиной. Может, не было бы войны, ведь появились тысячи километров новой границы, была спровоцирована агрессия“, – сказал в интервью на Žinių radijаs Томашевский.