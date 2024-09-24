Томашевский обвинил Литву в войне с Украиной: не надо было поддерживать белорусскую революцию

"Одна большая провокация началась в 2020 году, после выборов. Я был против, на меня напал господин Тапинас. И сейчас мы видим, что это была ошибка нашей политики – мы сами испортили отношения (с Беларусью). Скажу больше – сейчас Беларусь отчасти утратила свой суверенитет. Но мы были виноваты, что поддержали эту революцию, появилась новая граница между Беларусью, Россией и Украиной. Может, не было бы войны, ведь появились тысячи километров новой границы, была спровоцирована агрессия", – сказал в интервью на Žinių radijаs Томашевский.
"Может, кому-то эта война нужна, люди гибнут, а кто-то делает бизнес", – поднимал он вопрос.
Политик считает, что надо улучшать отношения с Беларусью.
"Граница закрыта. Люди сталкиваются с трудностями, они не могут на похороны поехать, очереди стоят по три дня. Мы не должны закрывать КПП, надо открывать их больше. Пусть люди едут и сами посмотрят, как там живут, пусть покупают. Все это должно быть", – сказал политик.
"Я думаю, что мы поймем, что это наша ошибка, мы сами испортили эти отношения. Надо быстро принимать решения, чтобы были нормальные отношения с соседом“, – прибавил Томашевский.
Напомним, что после президентских выборов 2020 г. в Беларуси Александр Лукашенко заявил о своей победе. Многие Западные страны считают, что эти выборы были фальсифицированы. После выборов в Беларуси начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены.