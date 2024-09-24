2024.09.24 20:42

Томашевский обвинил Литву в войне с Украиной: не надо было поддерживать белорусскую революцию

 
ELTA
Аугусте Либерите
ru.DELFI.lt
Waldemar Tomaszewski
Waldemar Tomaszewski
ФОТО: Julius Kalinskas | ELTA / Julius Kalinskas

Председатель Избирательной акции поляков Литвы-Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) Вальдемар Томашевский считает, что Вильнюс допустил ошибку, поддержав демократические протесты в Беларуси после фальсифицированных выборов в 2020 году. Политик считает, что если бы Литва вела себя иначе, то быть может не было бы и войны в Украине.

"Одна большая провокация началась в 2020 году, после выборов. Я был против, на меня напал господин Тапинас. И сейчас мы видим, что это была ошибка нашей политики – мы сами испортили отношения (с Беларусью). Скажу больше – сейчас Беларусь отчасти утратила свой суверенитет. Но мы были виноваты, что поддержали эту революцию, появилась новая граница между Беларусью, Россией и Украиной. Может, не было бы войны, ведь появились тысячи километров новой границы, была спровоцирована агрессия", – сказал в интервью на Žinių radijаs Томашевский.

"Может, кому-то эта война нужна, люди гибнут, а кто-то делает бизнес", – поднимал он вопрос.

Политик считает, что надо улучшать отношения с Беларусью.

"Граница закрыта. Люди сталкиваются с трудностями, они не могут на похороны поехать, очереди стоят по три дня. Мы не должны закрывать КПП, надо открывать их больше. Пусть люди едут и сами посмотрят, как там живут, пусть покупают. Все это должно быть", – сказал политик.

"Я думаю, что мы поймем, что это наша ошибка, мы сами испортили эти отношения. Надо быстро принимать решения, чтобы были нормальные отношения с соседом“, – прибавил Томашевский.

Напомним, что после президентских выборов 2020 г. в Беларуси Александр Лукашенко заявил о своей победе. Многие Западные страны считают, что эти выборы были фальсифицированы. После выборов в Беларуси начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены.

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