"Приняли спокойно, мы предполагали подобную ситуацию. Это не какое-то поражение, это следствие политического базара, когда объединяются не только партии, которые даже не участвуют в выборах в данном округе, но и высшие руководство страны выступает с обращением, пользуясь своим служебным положением, оно обратилось с поддержкой одного из кандидатов", – сказал В. Томашевский в понедельник утром на организованной ELTA на пресс-конференции.