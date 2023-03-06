"Мы — партия ценностей. У нас честная политика. Мы против войн. Мы были первыми, кто осудил войну в Украине, другие партии сделали это действительно только после нас", — заявил В. Томашевский агентству ELTA в понедельник.

Как отмечает председатель партии, ИАПЛ-СХС удалось привлечь на выборы те силы, которые раньше за эту партию не голосовали.

"Конечно, у нас есть свои постоянные избиратели, которые все время голосуют за нас. Но у нас есть и новые избиратели. По прошествии четырех лет со дня последних выборов многие наши избиратели, к сожалению, отошли в мир иной, так как ежегодно умирает около одного или полутора проц. сторонников. Это очень много и вроде бы должно быть меньше голосов. Поэтому вывод такой, что новые избиратели голосуют за нашу партию", – пояснил он.

По словам В. Томашевского, эта поддержка является результатом многолетней работы ИАПЛ-СХС по оказанию помощи людям, которые не в состоянии самостоятельно позаботиться о себе. По его словам, именно такие люди приняли решение проголосовать за партию на этих выборах.

"Именно в наших самоуправлениях много достижений. Мы заботимся о простом человеке, инвалидах и других, кто не может позаботиться о себе сам. Еще в 1990-х годах мы создали центры для инвалидов, таких центров никогда не было в Литве", — заверил В. Томашевский.

"Это честная политика и забота о простом человеке. И люди видят нашу работу", — добавил он.