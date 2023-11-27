Томашевский намерен возглавить список ИАПЛ на выборах в Сейм

"Меня призывают участвовать в президентских выборах члены Высшего совета партии, рядовые члены партии. На встречах с избирателями, а их только этой осенью у меня было несколько десятков, меня также призывают участвовать в президентских выборах. Партия по этому вопросу примет решение после Нового года", – сказал В. Томашевский, который неоднократно пробовал свои силы на президентских выборах.

Политик не исключает, что не будет участвовать в очередных президентских выборах, которые пройдут в следующем году, поскольку, подчеркивает депутат Европарламента, возглавляемая им партия выполнила все задачи, поставленные на предыдущих выборах.