Томашевский: ИАПЛ-СХС обеспечил себе мандат в Европейском парламенте

"У нас около 7 проц. голосов. Если точно, возможно, 6,5 проц., оптимистично и выше 7 проц. Мы уверенно преодолели избирательный барьер, и ИАПЛ-СХС получил мандат в ЕП", - сказал журналистам в воскресенье вечером В. Томашевский.

В воскресенье вечером в Литве завершились пятые выборы в Европарламент. Явка на этих выборах была одной из самых низких – всего свою волю на выборах изъявили 28,35 проц. избирателей.

В этом году кандидатов в Европарламент Литвы выдвинули 14 политических партий и одна коалиция.

Пять лет назад, в 2019 г., явка избирателей на выборах в Европарламент составляла 53,43 процента. Правда тогда выборы в ЕП проводились вместе со вторым туром президентских выборов.