Times: время пополнить силы НАТО в Балтии и заняться военной промышленностью

Times пишет (нужна подписка), что на саммите НАТО на следующей неделе в Мадриде страны Балтии, желая подстраховаться от российской угрозы, будут просить увеличения контингента союзников на своей территории, в том числе в форме постоянных баз, а не в порядке ротации подразделений, как сейчас.

"Это [базы] может быть нарушение Основополагающего акта НАТО-Россия 1997 года, но вторжение Москвы в Украину уже нарушило главный принцип этого акта - разрешение разногласий мирным путем [...] Пока российская армия занята в Украине, самое время укрепить силы НАТО в Эстонии, Латвии и Литве, чтобы обеспечить надежное сдерживание", - пишет Times.

Кроме того, по мнению газеты, ведущим военным державам нужно что-то делать и со своей военной промышленностью: война в Украине показала, что ее нынешние мощности явно недостаточны для большой войны.

"В самом деле, одна из причин, почему поставки западных вооружений идут медленнее, чем обещано, заключается в том, что у многих стран возникает дефицит вооружения для собственных армий. Америка, например, поставила Украине уже 7000 ракет "Джавелин", или треть своих запасов, тогда как, по данным Королевского института оборонных исследований, Lockheed Martin может производить только 2100 ракет в год", - объясняет газета.

"На одних учениях в прошлом году боеприпасы у британцев закончились за восемь дней. Годовое производство боеприпасов в США едва покроет две недели боевых действий в Украине", - продолжает Times.

Наращивание военной силы потребует больших денег, искать которые придется в условиях экономического кризиса. "Но не может быть ничего важнее национальной безопасности", - заключает Times.