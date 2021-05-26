"Мы сами, белорусы, должны сделать все возможное, чтобы освободить политических заключенных, прекратить насилие и провести честные выборы. Мы должны действовать - окно возможностей открыто. Ждать больше нечего - террор нужно остановить раз и навсегда. Мы начинаем готовиться к новой активной фазе протеста", - говорится в сообщении телеграм-канала Тихановской.

Это заявление сделано после инцидента с самолетом Ryanair, который вынужден был приземлиться в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским, а также его девушка, София Сапега. Оба арестованы.

Лукашенко счел невозможным возобновление уличных протестов в стране

"Улица уже невозможна, потому что люди поняли ее суть. Наше сознание только укрепилось в последнее время. Чувство собственного достоинства белорусского народа не позволит террористам и экстремистам манипулировать нами", - сказал Лукашенко, которого цитирует в среду госагентство БелТА.

По его мнению, "эмоции сегодня улеглись, люди разобрались в происходящем". "Появились патриотические организации (они и были, проснулись, можно сказать), по-настоящему зубастые СМИ и журналисты. Притом начали работать не только на государственном телевидении, но и в интернете, и работать успешно. Для всех прояснилась государственная позиция. Выступили вперед национальные ценности, которые затем закрепились и в законодательстве", - отметил Лукашенко, передает "Интерфакс".