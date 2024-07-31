Тихановская: выпад против белорусского магазина в Вильнюсе совершен по заказу минского режима

„Я обращаюсь ко всем литовцам – не позволяйте режиму использовать вас в своих интересах и не ищите врагов среди белорусов, потому что мы – народ, который стремится к добрым отношениям с Литвой. И помните, что мы сейчас находимся на этом непростом пути, на пути к переменам в Беларуси. Мы благодарны вам за то, что вы проходите этот путь вместе с нами“, – сказала С. Тихановская.