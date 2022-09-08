"Я знаю, что белорусские добровольцы, бойцы в Украине тоже отмечают этот день. С февраля сотни из них присоединились к белорусским батальонам и полкам. Для них освобождение Украины — это их Оршанская битва. Они знают, что последствия этой войны также определят судьбу Беларуси и всей Европы", — заявила Тихановская в четверг в Вильнюсе на мероприятии, посвященном 508-й годовщине этой битвы.

Она сказала, что хотела бы, чтобы мероприятие прошло в Орше, на территории современной Беларуси.

"Но сегодня этот город героев, как и вся моя любимая Беларусь, оккупирован такими же захватчиками, как и пятьсот лет назад. Я не сомневаюсь, что Беларусь будет свободной, а Украина освободит все свои территории", - сказал политик.

По словам Тихановской, Оршанская битва напоминает о нашем "победоносном прошлом" и является "историческим доказательством того, что наши народы готовы вместе противостоять тирании и угнетению".

"Отважная борьба украинцев и бесстрашное сопротивление белорусов только доказывают этот факт. Мы живем во времена героев, многие из них сидят в белорусских тюрьмах", — заявила лидер белорусской оппозиции.

Она напомнила, что после победы в Оршанской битве почти все города, занятые Москвой, были освобождены, а "тайный союз России с западными державами распался".

В эти дни, по ее словам, даже "когда иногда кажется, что борьба проиграна", на следующий день появляются новости о новых "действиях партизан и добровольцев", они также используют технологии, устраивают кибератаки, наносят ущерб инфраструктуре между Украиной и Беларусью, чтобы российская военная техника не попала на поле боя.

"Так давайте же вдохновляться этими подвигами всех, кто сегодня борется за свободу в Украине и Беларуси, не будем забывать подвиги всех наших героев в Оршанской битве. Князь (Константин) Острожский, обращаясь к своим воинам перед сражением, сказал: "Храбрые рыцари, пусть ваша храбрость будет достойна ваших славных предков". И, думаю, наши предки гордились бы сегодняшними нашими героями, которые не сдаются и борются за свободу", - сказала лидер белорусской оппозиции.

Битва под Оршей произошла 8 сентября 1514 года между войсками Великого княжества Литовского (ВКЛ) и Великого княжества Московского недалеко от Орши (ныне Беларусь).

Войско ВКЛ во главе с гетманом Острожским разгромило московское войско во главе с Иваном Челядниным.

По словам историков, после поражения московских войск в битве под Оршей для ВКЛ наступил период передышки и спокойствия, когда был создан первый Литовский статут, возведен Великокняжеский дворец, стали печататься книги, в стране утвердились идеи Возрождения и Реформации.