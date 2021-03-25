"Из-за репрессий люди изменили форму протестов, однако мы обязательно увидим массовые демонстрации, как видели в августе и сентябре прошлого года, так как люди хотят новых выборов, новой страны", - сказала С. Тихановская журналистам в четверг.
"Это сложно, но люди не сдадутся", - добавила она.
Она сказала это после состоявшейся на столичном кладбище Расу церемонии, на которой по случаю (неофициального - ред.) Дня независимости Беларуси она и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис цветами почтили память участников восстания 1863 года и одного из их руководителей - Константина Калиновского.
Также цветы были возложены на могилу белорусского политика, общественного деятеля, премьер-министра 1918 года Антона Луцкевича и его брата Ивана.
День независимости (День Воли) 25 марта официально не является праздником в Беларуси. В этот день в 1918 году была провозглашена демократическая Белорусская Народная Республика, но она просуществовала до начала 1919 года, когда к власти в стране пришли большевики.
Режим Александра Лукашенко запрещает праздновать этот день в Беларуси, не признает его. День независимости в Беларуси отмечается 3 июля, когда в 1944 году Минск оставили германские нацистские войска и его заняла советская армия.
С. Тихановская говорит, что этот год и 25 марта, когда отмечается годовщина независимости Беларуси, особенно важны для жителей этой страны.
"Этот год и этот день особенно важны для белорусов, так как сейчас мы находимся на сложном пути борьбы за нашу демократию, за новую Беларусь", - сказала лидер белорусской оппозиции.
"Сейчас, когда мы здесь стоим, огромное количество людей на улицах разных городов Беларуси подвергается арестам и сажается в тюрьмы, однако люди не сдадутся. Вчера мы видели множество красных и белых фейерверков в Минске. Режим не понимает, что люди готовы бороться за свою независимость", - сказала С. Тихановская.
Массовые демонстрации начались в Беларуси в августе прошлого года, когда А. Лукашенко был объявлен победителем президентских выборов, которые западные дипломаты считают сфальсифицированными.
Акции протеста проходили каждую неделю в течение нескольких месяцев. Пиком демонстраций стало участие в них около 100 тыс. человек, однако протестное движение было постепенно подавлено массовыми задержаниями людей.
Сотни из них утверждают, что задержанные подвергались пыткам. Во время волнений несколько человек погибли, а более 400 было осуждено за нарушение общественного порядка.
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