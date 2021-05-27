Тихановская в субботу организует международную акцию солидарности с Беларусью

"Мы объявили 29 мая - дату задержания Сергей Тихановского днем солидарности. В этот день по всему миру пройдет глобальный пикет солидарности с Беларусью", - сказала С. Тихановская на пресс-конференции в четверг.

По ее словам, в нем примут участие местные политики, жители разных стран и диаспора.

"Но главное - чтобы в этот день белорусы внутри страны поддержали друг друга возможными способами - уличными акциями, символами и письмами политзаключенным", - сказала политик.

На вопрос, как "держится" ее муж Сергей, С. Тихановская ответила, что он говорит, что "я буду сидеть столько, сколько мне позволят белорусы".

В частности, она подчеркнула, что юристам все еще не позволяют встретиться с находящимся в заключении журналистом Романом Протасевичем и его девушкой Софией Сапегой. Силовые структуры задержали их в Минске после принудительной посадки самолета, летевшего из Афин в Вильнюс.

"(...) до сих пор мы не знаем, в каких условиях находятся заложники и как с ними обращаются", - сказала оппозиционер.

По ее словам, в среду был похоронен умерший в тюрьме Витольд Ашурок. Кроме того, в этот день совершил самоубийство и подросток-сирота Дмитрий Стаховский. Режим обвинял его в содействии акциям протеста.

С. Тихановская сказала, что во всех этих несчастьях виноват возглавляющий Беларусь Александр Лукашенко. Она призвала международное сообщество признать минский режим террористическим.

Лидер белорусской оппозиции сказала, что некоторые представители ее команды и других инициатив в последнее время получали угрозы, но "принимаются все возможные меры для защиты этих людей".

"Я никогда не чувствовала себя в безопасности с самого мая прошлого года", - сказала С. Тихановская.

По словам политика, она в последние дни встретилась с представителями демократических сил Беларуси и обсудила дальнейшую стратегию, которая состоит из давления на режим, усиления и поддержки структур гражданского общества, а также работы над проектом конституции Беларуси.

В частности, лидер оппозиции сказала, что поддерживает решения Европейского совета о расширении санкций и ограничениях воздушного сообщения с Беларусью.

"Но мы требуем открыть наземные границы Беларуси для свободного перемещения белорусских граждан, потому что нельзя позволить режиму превратить нашу страну в тюрьму на 9 млн человек", - сказала С. Тихановская.