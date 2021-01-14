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Ответственность за трудности работников действующего в Друскининкай белорусского государственного санатория Belorus ("Беларусь"), к которому были применены санкции Евросоюза (ЕС), ложится, прежде всего, на режим Александра Лукашенко, говорит лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.
Druskininkuose protestavo sanatorijos „Belorus“ darbuotojai
Druskininkuose protestavo sanatorijos „Belorus“ darbuotojai
© Romas Sadauskas – Kvietkevičius

"Вы находитесь в Литве и будьте уверены, что правительство Литвы позаботится о вас в этот трудный период. Но вы также должны понять, что это, прежде всего, ответственность правительства Беларуси, что вы в такой ситуации. Вы не должны обвинять Литву в этой ситуации, вы можете обвинять А. Лукашенко, это его вина и нежелание уходить", - сказала на пресс-конференции С. Тихановская после встречи с министром экономики Литвы Аушрине Армонайте.

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Swedbank в декабре заморозил счета санатория. Учредителем санатория является Управление делами президента Республики Беларусь.

Представители властей Литвы обещают целевые выплаты для тех работников санатория, которые решат уволиться.

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