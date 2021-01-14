"Вы находитесь в Литве и будьте уверены, что правительство Литвы позаботится о вас в этот трудный период. Но вы также должны понять, что это, прежде всего, ответственность правительства Беларуси, что вы в такой ситуации. Вы не должны обвинять Литву в этой ситуации, вы можете обвинять А. Лукашенко, это его вина и нежелание уходить", - сказала на пресс-конференции С. Тихановская после встречи с министром экономики Литвы Аушрине Армонайте.
Swedbank в декабре заморозил счета санатория. Учредителем санатория является Управление делами президента Республики Беларусь.
Представители властей Литвы обещают целевые выплаты для тех работников санатория, которые решат уволиться.
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