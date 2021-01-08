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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановcкая в пятницу сообщила, что несогласные с режимом белорусы организуют в интернете мероприятие, альтернативное созываемому Александром Лукашенко "Всебелорусскому народному собранию".
Тихановская: в интернете будет альтернатива лукашенковскому "народному собранию"
© J. Azanovas, URM

Проживающая сейчас в Вильнюсе С. Тихановская выражает уверенность, что это мероприятие укрепит протесты против режима в Беларуси.

"Жители Беларуси выступили с инициативой, которая будет проходить параллельно "национальному собранию". Мероприятие будет проходить в интернете, на цифровой платформе, где люди будут анализировать выбор кандидатов. Кандидаты не должны быть подобраны президентом, они должны быть избраны", - сказала С. Тихановская на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом.

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"Мы боремся за демократию, но также важно жить в демократии, и это первый шаг, чтобы люди могли брать на себя ответственность за свои решения (...). Я уверена, что после этого мероприятия протестное движение окрепнет. Оно окрепнет, обновится в любом случае, это будет хорошей тому причиной", - сказала она.

А. Лукашенко обещает 11-12 февраля впервые за период с 2016 года созвать "Всебелорусское народное собрание", которое сможет рассмотреть вопрос о перераспределении полномочий власти. Этот орган обычно собирается раз в пять лет, кандидатов предлагают лояльные режиму структуры, начиная с местных советов и заканчивая трудовыми организациями.

Оппозиция говорит, что с помощью этого шага сфальсифицировавший в августе прошлого года результаты выборов А. Лукашенко просто рассчитывает выиграть время, подавляя протесты, участники которых требуют его отставки и новых президентских выборов.

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