Однако она уверяет, что предприятия, которые сейчас уходят из Беларуси, вернутся домой, как только "все изменится".

"Это большое давление на режим, он понимает, что так налоги уходят в другие страны", - сказала С. Тихановская журналистам после встречи с министром экономики Литвы Аушрине Армонайте.

"Эти компании IТ бегут из-за режима. Они вернутся с удовольствием, когда все в Беларуси изменится. Они не хотят работать за рубежом, они хотят приносить пользу Беларуси", - добавила она.

Чтобы упросить перевод белорусских компаний в Литву, Министерство экономики Литвы вносит в парламент соответствующие изменения к законам.

Представители правительства надеются, что поправки к законам Об инвестициях и О занятости будут рассмотрены на весенней сессии Сейма.