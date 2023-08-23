Тихановская: теория литвинизма выдвинута для того, чтобы стравить литовцев и белорусов

"Я думаю, что эта проблема создана искусственно. Я абсолютно, на 99 процентов уверена, что белорусы не слышали о литвинизме. Теория литвинизма была выдвинута для того, чтобы стравить литовцев и белорусов, разрознить их, с целью спровоцировать споры о литвинизме", – заявила С. Тихановская журналистам в Сейме в среду.

По ее словам, в Беларуси о литвинизме речи не идет. По словам С. Тихановской, дискуссии по поводу упомянутой теории ведутся только в Литве.

"Об этом говорят только в Литве, в Беларуси таких споров нет. Мы никогда не поставим под сомнение целостность Литвы. Вильнюс – литовский город", – отметила лидер белорусской оппозиции.

По ее мнению, дискуссии о литвинизме выгодны кремлевскому и минскому режимам.

"Если и есть люди, у которых возникают вопросы, то они должны обсуждать это с историками, а не говорить об этом на политическом уровне", – сказала С. Тихановская, отвечая на вопрос, какой сигнал она может дать людям, интересующимся теорией литвинизма.